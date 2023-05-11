Комедия «Чумовая пятница» с Линдси Лохан и Джейми Ли Кёртис получит продолжение

По информации издания Variety, актрисы Линдси Лохан и Джейми Ли Кёртис ведут переговоры о съёмках в продолжении комедии «Чумовая пятница». Над лентой работает кинокомпания Disney.

Сценарий фильма напишет Элиз Холландер. Кто выступит его режиссёром, пока что неизвестно.

Слухи о возможном продолжении начали появляться ещё в феврале, когда Кёртис опубликовала в соцсетях фотографию с Лохан и намекнула на сиквел.

Сюжет ленты 2003 года рассказывал о докторе Тэсс Колман и её 15-летней дочери Анне. История посвящена кардинальным отличиям матери и дочери. Их вкусы расходятся буквально во всём: начиная от моды и заканчивая выбором музыки. Однажды случается так, что на утро Анна и Тэсс меняются телами.

Даты выхода у сиквела пока что нет.