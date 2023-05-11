Новая Mortal Kombat станет перезапуском, среди героев будет Хоумлендер — Windows Central
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Источники портала Windows Central поделились новой информацией о грядущем Mortal Kombat 12. Инсайдеры подтверждают, что новая часть серии станет неким перезапуском франшизы, на что ранее намекал тизер от разработчиков.
Игру якобы должны представить в течение ближайших нескольких недель — возможно, на презентации State of Play от PlayStation. Релиз файтинга состоится уже в сентябре на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Однако игру всё ещё могут отложить, если авторам понадобится дополнительное время на полировку.
Из других деталей — в первый платный набор дополнений войдут многие известные персонажи Warner Bros. Речь идёт в том числе о Миротворце из одноимённого сериала с Джоном Синой и Хоумлендере из «Пацанов».
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