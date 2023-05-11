Новый патч 3.7 для Genshin Impact покажут на стриме разработчиков 13 мая
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Студия HoYoverse объявила о проведении трансляции, посвящённой обновлению 3.7 для Genshin Impact.
Специальный стрим, посвящённый новой версии, пройдёт в субботу, 13 мая, в 15:00 по московскому времени на официальном Twitch-канале. На час позже эфир будет дублирован на YouTube с русскими субтитрами.
Фото: HoYoverse
Ожидается, что в Genshin Impact будет добавлен новый персонаж — кошкодевочка Кирара, работающая в службе доставки Инадзумы. Он был анонсирован ещё 10 апреля.
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По данным инсайдеров, с помощью событийных баннеров можно будет снова получить уникальных персонажей Аль-Хайтама, Ёимию, Кадзуху и Яэ Мико. В патче 3.7 также могут быть добавлены новые временные ивенты, глава основного сюжета и ряд других квестов.
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