Новый патч 3.7 для Genshin Impact покажут на стриме разработчиков 13 мая

Студия HoYoverse объявила о проведении трансляции, посвящённой обновлению 3.7 для Genshin Impact.

Специальный стрим, посвящённый новой версии, пройдёт в субботу, 13 мая, в 15:00 по московскому времени на официальном Twitch-канале. На час позже эфир будет дублирован на YouTube с русскими субтитрами.

Фото: HoYoverse

Ожидается, что в Genshin Impact будет добавлен новый персонаж — кошкодевочка Кирара, работающая в службе доставки Инадзумы. Он был анонсирован ещё 10 апреля.

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По данным инсайдеров, с помощью событийных баннеров можно будет снова получить уникальных персонажей Аль-Хайтама, Ёимию, Кадзуху и Яэ Мико. В патче 3.7 также могут быть добавлены новые временные ивенты, глава основного сюжета и ряд других квестов.