Актёра Артура Смольянинова* включили в список террористов и экстремистов

СМИ сообщили, что актёра Артура Смольянинова* включили в перечень террористов и экстремистов. Помимо актёрской работы, Смольянинов выступал театральным режиссёром и занимался озвучкой.
Путь в мир кино Смольянинову открыл Валерий Приёмыхов. Фильм «Кто, если не мы» вышел на экраны в 1998 году, а когда проходили съёмки, Артуру было 14 лет. С этого начался большой путь актёра, а последняя лента с его участием, «Монастырь», вышла в 2022 году.
Сообщалось, что Смольянинов ещё осенью 2022 года покинул Россию и с тех пор не находился в стране. Как рассказывал актёр, он работает в Латвии и ходит на различные кастинги в рекламные агентства, однако такой востребованности, как в России, у него нет.
* — актёр ключён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России
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