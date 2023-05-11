В «Ведьмаке 3» скоро нельзя будет есть и пить под водой

CD Projekt RED анонсировал для «Ведьмака 3: Дикая Охота» очередной технический патч 4.03 для версии игры на ПК и стационарных консолях. Разработчики также обещают выпустить апдейт и для версии приключения на Nintendo Switch.
Самые важные изменения патча 4.03 для ПК-версии «Ведьмак 3: Дикая Охота»
На ПК заметно улучшили работу трассировки лучей. Патч исправляет ошибку, из-за которой версия игры для DirectX 11 иногда вылетала при запуске или при загрузке сохранения на некоторых видеокартах AMD.
Авторы добавили поддержку Intel Xe Super Sampling. Эта технология повышает быстродействие игры и качество изображения с помощью машинного обучения. Исправили массу технических ошибок, связанных с глобальным освещением и тенями.
Фото: CD Projekt RED
Самые важные изменения патча 4.03 для консольных версий «Ведьмак 3: Дикая Охота»
Разработчики исправили ошибку в режиме быстродействия на PlayStation 5. Из-за неё в окне инвентаря на Геральте появлялись тёмные полосы или тени.
Исправлена ошибка на консолях нового поколения, из-за которой при автосохранении возникали задержки кадра или кратковременные зависания. Авторы заметно улучшили быстродействие на консолях нового поколения при использовании ведьмачьего чутья в Боклере и Новиграде.
Изменения в геймплее
Геральт больше не может есть и пить под водой ничего, кроме эликсиров и отваров.
Мы согласны, что под водой ещё можно умудриться выпить жидкость, откупорив флакон, но жевать жареное мясо или пить пиво из кружки — это уже за гранью возможного.
Остальные подробности о патче 4.03 для игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» можно прочитать по этой ссылке.
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