FIFA 23 тормозит на PS5 из-за большого количества друзей
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Многие игроки в футбольный симулятор FIFA 23 завалили Electronic Arts жалобами на то, что игра ужасно работает и тормозит на консолях PlayStation 5. Разработчики в ответ не стали анонсировать какой-либо исправляющий проблему патч. Они рекомендуют сократить количество виртуальных друзей в PS Network на PS5 до менее чем 100 человек.
Мы изучаем сообщения о том, что некоторые игроки испытывают проблемы со стабильностью при запуске FIFA 23 на PlayStation 5. Обходной путь: сократите список друзей на PS5 до 100 или менее и перезапустите игру.
Разработчики не объяснили, почему при большом количестве друзей FIFA 23 на PS5 испытывает технические проблемы.
9 мая Electronic Arts опубликовала финансовый отчёт за последний квартал, завершившийся 31 марта 2023 года. Как сообщило издательство, продажи FIFA 23 превзошли все ожидания — она уже обошла по общему тиражу прошлогоднюю FIFA 22.
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