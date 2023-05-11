Актёр Том Хэнкс не верил в успех культового фильма «Форрест Гамп»
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Знаменитый актёр Том Хэнкс на недавно прошедшем мероприятии New Yorker Live признался, что не верил в успех культового фильма «Форрест Гамп» 1994 года, который поставил Роберт Земекис («Назад в будущее») и в котором артист исполнил главную роль. По словам Тома, в своё время он прямо спрашивал у Земекиса, будет ли этот фильм вообще кому-то интересен.
Этот парень (главный герой) сидит на какой-то лавочке в этих дурацких туфлях, классическом костюме и с чемоданом, полным книг и тому подобного. Сделаем ли мы здесь что-нибудь такое, что будет кому-то понятно?
К счастью для Хэнкса и всех заинтересованных сторон, картина стала культовым хитом на все времена. Том получил за ленту премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль», Земекис стал лучшим режиссёром, а фильм был признан лучшей картиной 1994 года по версии киноакадемии. «Форрест Гамп» собрал более $ 1 млрд по всему миру.
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