Второй сезон фантастического сериала «Основание» стартует в июле

Apple поделилась тизером второго сезона фантастического сериала «Основание», за основу которого взят цикл книг знаменитого писателя Айзека Азимова. События романов, как и шоу, разворачиваются в Галактической империи, которая располагается на Млечном Пути. Авторы также объявили, что продолжение начнёт выходить в онлайн-кинотеатре Apple TV с 14 июля.

Тизер второго сезона сериала «Основание»

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple TV.

В первом сезоне «Основания» показали создание организации «Основание». Её задача — возродить павшее государство. А события продолжения развернутся спустя сто лет. Несмотря на огромный временной разрыв, к своим персонажам вернутся актёры Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Льобелл и Леа Харви. А шоураннером выступает Джош Фридман, наиболее известный как один из сценаристов «Аватара: Путь воды» и «Войны миров». Ещё Фридману доверили разработку сюжета новой «Фантастической четвёрки».

Во втором сезоне «Основания» будет 10 эпизодов.