Второй сезон фантастического сериала «Основание» стартует в июле

Apple поделилась тизером второго сезона фантастического сериала «Основание», за основу которого взят цикл книг знаменитого писателя Айзека Азимова. События романов, как и шоу, разворачиваются в Галактической империи, которая располагается на Млечном Пути. Авторы также объявили, что продолжение начнёт выходить в онлайн-кинотеатре Apple TV с 14 июля.
Тизер второго сезона сериала «Основание»
Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple TV.
В первом сезоне «Основания» показали создание организации «Основание». Её задача — возродить павшее государство. А события продолжения развернутся спустя сто лет. Несмотря на огромный временной разрыв, к своим персонажам вернутся актёры Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Льобелл и Леа Харви. А шоураннером выступает Джош Фридман, наиболее известный как один из сценаристов «Аватара: Путь воды» и «Войны миров». Ещё Фридману доверили разработку сюжета новой «Фантастической четвёрки».
Во втором сезоне «Основания» будет 10 эпизодов.
- 11 мая 2023
-
18:17
-
17:47
-
17:23
-
17:06
-
16:47
-
16:17
-
16:09
-
15:51
-
15:23
-
15:09
-
15:02
-
14:50
-
14:47
-
14:36
-
14:32
-
14:06
-
14:00
-
13:38
-
13:30
-
13:07
-
12:52
-
12:42
-
12:11
-
11:29
-
11:09
-
10:40
-
10:11
-
09:37
-
09:03
-
08:44
-
00:00
- 10 мая 2023
-
21:59
-
21:28
-
20:58
-
20:32