Сальма Хайек, Джош Хартнетт и другие — на первых кадрах шестого сезона «Чёрного зеркала»

Netflix сообщил, что в шестом сезоне нашумевшего фантастического сериала «Чёрное зеркало» будет всего пять эпизодов. Как и в прошлых сезонах, каждая серия расскажет отдельную историю. Каждая так или иначе будет связана с самыми разными придуманными людьми технологиями.

Премьера шестого сезона «Чёрного зеркала» состоится в онлайн-кинотеатре Netflix в июне этого года. Авторы также презентовали несколько кадров из шестого сезона шоу. На них — главные действующие лица в исполнении Сальмы Хайек («От заката до рассвета»), Зази Битц («Джокер»), Джоша Хартнетта («Перл-Харбор») и других артистов. В шоу также играет Аарон Пол — небезызвестная звезда сериала «Во все тяжкие».

Кадры из шестого сезона сериала «Чёрное зеркало»

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

«Чёрное зеркало» — научно-фантастический сериал-антология, посвящённый влиянию информационных технологий на человеческие отношения. Каждая серия никак не связана с предыдущими: ни сюжетом, ни актёрами, ни местом действия. По словам создателя сериала Чарли Брукера, все сюжеты объединяет лишь сатира на образ жизни современного общества.