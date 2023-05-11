Сальма Хайек, Джош Хартнетт и другие — на первых кадрах шестого сезона «Чёрного зеркала»

Netflix сообщил, что в шестом сезоне нашумевшего фантастического сериала «Чёрное зеркало» будет всего пять эпизодов. Как и в прошлых сезонах, каждая серия расскажет отдельную историю. Каждая так или иначе будет связана с самыми разными придуманными людьми технологиями.
Премьера шестого сезона «Чёрного зеркала» состоится в онлайн-кинотеатре Netflix в июне этого года. Авторы также презентовали несколько кадров из шестого сезона шоу. На них — главные действующие лица в исполнении Сальмы Хайек («От заката до рассвета»), Зази Битц («Джокер»), Джоша Хартнетта («Перл-Харбор») и других артистов. В шоу также играет Аарон Пол — небезызвестная звезда сериала «Во все тяжкие».
Кадры из шестого сезона сериала «Чёрное зеркало»
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
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