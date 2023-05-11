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Звезда «Назад в будущее» Майкл Дж. Фокс получит награду Музея движущегося изображения

Звезда «Назад в будущее» Майкл Дж. Фокс получит награду Музея движущегося изображения
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Звезда культовой кинотрилогии «Назад в будущее» Майкл Дж. Фокс получит специальную награду Музея движущегося изображения. Фоксу вручат награду на ежегодной весенней церемонии награждения Moving Image Awards, которая должна состояться в самом музее в американском городе Нью-Йорк.

Для нас большая честь вручить награду MoMI Lifetime Achievement Award легендарному Майклу Дж. Фоксу, великому актёру и вдохновителю миллионов. Его вклад в кино и телевидение на протяжении более четырёх десятилетий крайне значим для многих, кто проходит через двери нашего музея.

Завтра, 12 мая, выйдет большой документальный фильм STILL: A Michael J. Fox Movie, в котором сам Фокс расскажет о сложном пути актёра в Голливуд, а также о своей многолетней борьбе с болезнью Паркинсона и об общественной жизни. В ленте будет много уникальных кадров из архива Майкла и масса информации, которая ранее нигде не фигурировала.

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