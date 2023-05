Новую Call of Duty назовут Modern Warfare 3 — Insider Gaming

По данным источников портала Insider Gaming, новая Call of Duty получит подзаголовок Modern Warfare 3. Также сообщается, что боевик разрабатывает Sledgehammer Games, которая помогала другим студиям разрабатывать Modern Warfare 2019 года и Call of Duty: Black Ops Cold War. Студия сама (не без помощи коллег) создала Call of Duty: Modern Warfare 3 2011 года, Call of Duty: Advanced Warfare, Call of Duty: WWII и Call of Duty: Vanguard.

Предполагается, что Sledgehammer Games в разработке новой Modern Warfare 3 будут помогать другие внутренние студии Activision.

По слухам, новая Call of Duty: Modern Warfare 3 выйдет на всех стационарных консолях и ПК 10 ноября этого года, сюжетная кампания станет доступна предзаказавшим со 2 ноября. А первый сезон авторы запустят в декабре. Перед релизом запланировано несколько бета-тестов мультиплеера.