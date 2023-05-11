Звезда «Всё везде и сразу» Ке Хюи Куан сфотографировался с президентом США Джо Байденом

Американский актёр вьетнамского происхождения Ке Хюи Куан сделал совместное фото с президентом США Джо Байденом. Фото артист выложил в своих соцсетях.
Актёр Ке Хюи Куан и президент США Джо Байден
Фото: Соцсети Ке Хюи Куана
Ке Хюи Куан, сыгравший Вэймонда Вэнга во «Всё везде и сразу», получил за эту роль своего первого «Оскара». После выхода на сцену во время церемонии награждения в марте этого года актёра сразу же одолели эмоции: он расплакался и выдал мощную речь о том, что наконец достиг американской мечты.
Триумф Ке Хюи Куана действительно напоминает кино. Актёр больше всего известен по роли маленького мальчика в фильме «Индиана Джонс и Храм судьбы» 1984 года. После этого актёр не получал серьёзных предложений около 30 лет, пока к нему не обратились Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт с предложением сыграть в их фильме.
В итоге корейский актёр не только поразил весь мир своей игрой, но и покорил Американскую киноакадемию.
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