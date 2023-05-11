Про легендарного Хидео Кодзиму сняли документальный фильм

Организаторы кинофестиваля Tribeca сообщили, что о легендарном геймдизайнере Хидео Кодзиме сняли документальный фильм. Именно в рамках будущего кинофестиваля состоится премьера картины о культовом создателе Metal Gear Solid и Death Stranding.

Фильм получил название Connecting Worlds («Соединяя миры») и по большей части будет посвящён основанию студии Kojima Productions в 2015 году. Тогда Кодзима со скандалом ушёл из Konami и решил создать независимую компанию, которую сам же и возглавил.

Важной составляющей будущего фильма станут интервью с известными режиссёрами и актёрами, которые работали с геймдизайнером: от Гильермо дель Торо и Николаса Виндинга Рефна до Нормана Ридуса и членов музыкальной группы Woodkid.

Премьера «Соединяя миры» состоится на фестивале Tribeca 17 июня. В этот же день состоится сессия вопросов и ответов с Хидео Кодзимой.