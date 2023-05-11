Моника Беллуччи может сыграть в фильме «Битлджус 2» Тима Бёртона
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Знаменитая актриса Моника Беллуччи ведёт переговоры о присоединении к актёрскому составу мистическо-абсурдной комедии «Битлджус 2». Ранее стало известно, что в сиквеле «Битлджуса» 1988 года точно сыграет звезда сериала «Уэнсдей» Дженне Ортега, Майкл Китон снова воплотит образ безумного призрака Битлджуса. А Вайнона Райдер сыграет мать героини Дженны Ортеги. По слухам, Монике доверят роль жены Битлджуса.
Уже известно, что поставит вторую часть Тим Бёртон — режиссёр первого фильма. Сценарий напишут Альфред Гоф и Майлз Миллар, которые уже работали с Ортегой и Бёртоном над «Уэнсдей».
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Премьера «Битлджуса 2» намечена на 6 сентября 2024 года.
Оригинальный «Битлджус» вышел в мировой прокат в 1988 году и получил положительные отзывы от зрителей и критиков. Лента собрала $ 73 млн при бюджете в $ 15 млн, став большим хитом для Warner Bros. и тогда ещё малоизвестного Тима Бёртона.
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