Моника Беллуччи может сыграть в фильме «Битлджус 2» Тима Бёртона

Знаменитая актриса Моника Беллуччи ведёт переговоры о присоединении к актёрскому составу мистическо-абсурдной комедии «Битлджус 2». Ранее стало известно, что в сиквеле «Битлджуса» 1988 года точно сыграет звезда сериала «Уэнсдей» Дженне Ортега, Майкл Китон снова воплотит образ безумного призрака Битлджуса. А Вайнона Райдер сыграет мать героини Дженны Ортеги. По слухам, Монике доверят роль жены Битлджуса.

Уже известно, что поставит вторую часть Тим Бёртон — режиссёр первого фильма. Сценарий напишут Альфред Гоф и Майлз Миллар, которые уже работали с Ортегой и Бёртоном над «Уэнсдей».

Премьера «Битлджуса 2» намечена на 6 сентября 2024 года.

Оригинальный «Битлджус» вышел в мировой прокат в 1988 году и получил положительные отзывы от зрителей и критиков. Лента собрала $ 73 млн при бюджете в $ 15 млн, став большим хитом для Warner Bros. и тогда ещё малоизвестного Тима Бёртона.