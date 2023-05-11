Far Cry 6 вышла в Steam
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11 мая Far Cry 6 наконец добралась до Steam. К сожалению, в России проект недоступен из-за ухода Ubisoft с отечественного рынка, однако для аккаунтов в Турции и Казахстане цены достаточно приемлемые. Интересно, что максимальное издание игры в Турции стоит дешевле, чем стандартное. Скорее всего, это ошибка со стороны Ubisoft.
Far Cry 6 доступна сразу в четырёх изданиях:
- стандартное — 174 лиры в Турции и 3675 тенге в Казахстане (~ 650 рублей);
- расширенное — 234 лиры в Турции и 4900 тенге в Казахстане (~ 850 рублей);
- золотое — 292 лиры в Турции и 6125 тенге в Казахстане (~ 1050 рублей);
- издание «Игра года» — 161 лира в Турции (~ 600 рублей) и 8820 тенге в Казахстане (~ 1500 рублей).
СОСТАВ ИЗДАНИЙ Far Cry 6
Фото: Steam
Релиз Far Cry 6 состоялся осенью 2021 года, игра получила в основном положительные отзывы от игроков и прессы. С тех пор Ubisoft выпустила три расширения про злодеев из предыдущих частей и одно крупное дополнение Lost Between Worlds.
В Steam скоро выйдут ещё три игры Ubisoft
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