Культовый сериал «Офис» пропадёт из «Кинопоиска» в начале июня

В российских онлайн-кинотеатрах продолжают исчезать популярные фильмы и сериалы. Уже 9 июня из отечественного «Кинопоиска» пропадёт культовый сериал «Офис». После этого все девять сезонов шоу станут недоступны для просмотра.

Страница «Офиса» на «Кинопоиске» Фото: «Кинопоиск»

Судя по всему, будущая пропажа культового «Офиса» связана с окончанием действия контракта с NBC и Universal. К сожалению, подобные соглашения не действуют вечно, поэтому скоро «народный» сериал больше нельзя будет посмотреть легально.

В марте 2022 года Disney и другие голливудские мэйджоры приостановили деятельность в РФ, однако контент киностудий тогда остался на российских видеосервисах. Всё дело в том, что контракты заключались на годы вперёд, благодаря чему отечественные онлайн-кинотеатры могли транслировать контент крупных студий до окончания соглашения.