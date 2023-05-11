Шоу «Винчестеры», приквел сериала «Сверхъестественное», закрыли после первого сезона

Телеканал The CW Television Network принял решение не продлевать сериал «Винчестеры» на второй сезон. Изначально руководство планировало играть «в долгую» — снять как минимум несколько сезонов приквела «Сверхъестественного», а затем продавать права на трансляцию шоу крупным стриминговым сервисам.
В CW решили, что проект вряд ли окупит все потенциальные затраты, поэтому производство второго сезона отменено. В ближайшее время материнская компания Warner Bros. собирается продать сериал другому телеканалу или стримингу — в этом случае шоу получит продолжение.
«Винчестеры» рассказывают о родителях Дина и Сэма — Джоне и Мэри, которые борются со злом. История ведётся через рассказ самого Дина в исполнении Дженсена Эклса. Главные роли в сериале исполнили Дрэйк Роджер («Между небом и землёй») и Мэри Кэмпбелл («З-О-М-Б-И 2»). За сценарий отвечает Робби Томпсон, работавший над оригинальным шоу. В первый сезон вошло 13 эпизодов.
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