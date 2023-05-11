Мировая премьера фильма «Ампир V» с рэпером Oxxymiron* состоится этим летом

Издание ScreenDaily раскрыло список фильмов, которые покажут на международном фестивале Fantasia. В перечне оказалась картина «Ампир V» — экранизация романа Виктора Пелевина от режиссёра Виктора Гинзбурга. Фильм впервые покажут в Канаде в период с 20 июля по 9 августа.

Изначально «Ампир V» хотели выпустить ещё в ноябре 2021 года, однако тогда фильм отложили из-за пандемии коронавируса, а затем дату перенесли из-за отказа Минкульта РФ выдавать прокатное удостоверение картине. Спустя полтора года прокат ленты в России всё ещё под вопросом.

Главные роли в фильме исполнили Oxxymiron* (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента), Виктор Вержбицкий, Павел Табаков и Таисия Радченко. В марте картина утекла на торренты, однако постановщик фильма призвал её не смотреть.

Но утёкшая версия сильно отличается от финальной Режиссёр фильма «Ампир V» с рэпером Oxxymiron* призвал не смотреть слитую версию картины

*признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.