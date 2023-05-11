Мировая премьера фильма «Ампир V» с рэпером Oxxymiron* состоится этим летом

Издание ScreenDaily раскрыло список фильмов, которые покажут на международном фестивале Fantasia. В перечне оказалась картина «Ампир V» — экранизация романа Виктора Пелевина от режиссёра Виктора Гинзбурга. Фильм впервые покажут в Канаде в период с 20 июля по 9 августа.
Изначально «Ампир V» хотели выпустить ещё в ноябре 2021 года, однако тогда фильм отложили из-за пандемии коронавируса, а затем дату перенесли из-за отказа Минкульта РФ выдавать прокатное удостоверение картине. Спустя полтора года прокат ленты в России всё ещё под вопросом.
Главные роли в фильме исполнили Oxxymiron* (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента), Виктор Вержбицкий, Павел Табаков и Таисия Радченко. В марте картина утекла на торренты, однако постановщик фильма призвал её не смотреть.
*признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.
- 11 мая 2023
-
23:46
-
23:27
-
23:07
-
22:51
-
22:21
-
21:57
-
21:39
-
21:09
-
20:46
-
20:44
-
20:30
-
19:57
-
19:16
-
18:46
-
18:31
-
18:17
-
17:47
-
17:23
-
17:06
-
16:47
-
16:17
-
16:09
-
15:51
-
15:23
-
15:09
-
15:02
-
14:50
-
14:47
-
14:36
-
14:32
-
14:06
-
14:00
-
13:38
-
13:30
-
13:07