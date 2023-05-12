Производство второго сезона The Last of Us остановлено из-за забастовки сценаристов

Пострадавших от забастовки Гильдии сценаристов США становится всё больше. Как сообщают анонимные источники в HBO, производство второго сезона сериала The Last of Us поставлено на паузу.
В начале мая авторы делали первые пробы — актёров просили зачитать некоторые строчки из игры The Last of Us Part 2. Всё дело в том, что сценарий второго сезона всё ещё не готов, однако создатели уже готовились к пополнению актёрского состава в продолжении.
При этом в HBO всё ещё надеются на то, что забастовка сценаристов в США продлится недолго. В таком случае авторы успеют написать сценарий к ближайшей зиме, а съёмки продолжения стартуют по расписанию — в начале 2024 года. Однако если протест затянется, то производство могут сдвинуть на несколько месяцев вперёд.
Забастовка Гильдии сценаристов продолжается с 2 мая. Авторы требуют повышения гонораров в связи с ростом популярности стриминговых сервисов и хотят защитить себя от искусственного интеллекта — писатели опасаются, что нейросети могут использовать их работы для написания новых или переписывания старых материалов.
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