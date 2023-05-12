СМИ раскрыли преемницу Илона Маска на посту главы «Твиттера»

Вчера Илон Маск объявил, что скоро покинет пост главы «Твиттера», а на его место придёт женщина. Кто именно это будет, миллиардер не сказал, однако о преемнице Маска сообщила газета The Wall Street Journal.

Согласно информации, новой главой «Твиттера» станет глава отдела продаж рекламы американской массмедийной компании NBCUniversal Линда Яккарино. Она работает в компании в течение десяти лет, обладает обширными знаниями в области рекламы и успешно запустила стриминговый сервис Peacock с поддержкой маркетинга.

После того как бразды правления перейдут Яккарино, Маск не покинет «Твиттер» полностью. Миллиардер возьмёт на себя роли исполнительного председателя и технического директора социальной сети.