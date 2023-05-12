Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс хочет спасти сериал «Винчестеры» после закрытия

Вчера стало известно о том, что сериал «Винчестеры», приквел известного шоу «Сверхъестественное», закрыли после первого сезона. Эта новость очень огорчила не только фанатов проекта, но и Дженсена Эклса, который был продюсером шоу.

В социальных сетях Эклс призвал людей распространять хештег #SaveTheWinchesters. Актёр хочет, чтобы проект продолжил существовать, но на другой площадке. Фанаты поддерживают это желание и активно распространяют хештег.

Фото: Twitter

«Винчестеры» рассказывают о родителях Дина и Сэма из «Сверхъестественного» — Джоне и Мэри. История ведётся через рассказ самого Дина в исполнении Дженсена Эклса. Джареда Падалеки в образе Сэма в шоу не появилось.

Получится ли сохранить «Винчестеров», пока сказать трудно. Возможно, какая-то студия или телеканал выкупят права на проект и продолжат его развивать.