Семья Джейми Фокса готовится к худшему из-за ухудшения состояния здоровья актёра — Mirror

Почти ровно месяц назад актёра Джейми Фокса экстренно госпитализировали прямо во время съёмок фильма. Причину, по которой это сделали, до сих пор не установили. Врачи говорили, что у актёра случилось «медицинское осложнение», но в подробности не вдавались.

После этого друзья Фокса и СМИ говорили, что актёру лучше и он идёт на поправку, однако по информации источников издания Mirror, это не так. Семья и друзья Фокса якобы «надеются на лучшее, но готовятся к худшему» из-за его состояния здоровья.

Ранее издание People сообщало об улучшении здоровья Фокса, однако отпустить из больницы врачи его не могли, поскольку им требовались дополнительные обследования. Судя по всему, их до сих пор не закончили, поскольку Фокс всё ещё в больнице.