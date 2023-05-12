Известный певец DAVA появится во втором сезоне сериала «Здравствуйте, вам пора!»

Premier объявил, что известный телеведущий и певец Давид DAVA Манукян присоединился к актёрскому составу второго сезона сериала «Здравствуйте, вам пора!» Для Давида это первый актёрский опыт.

По словам певца, он с детства мечтал сняться в кино или сериале, а теперь эта мечта стала явью. Как отметил Манукян, его герой — уверенный в себе человек, который не боится говорить правду.

Я с детства мечтал сняться в кино, в сериале. Обожаю все фильмы и сериалы Сарика. Поэтому я с большим удовольствием работаю с ним на одной площадке. Готовиться я начал задолго до начала съёмок: занимался актёрским мастерством, речью, учил текст, вживался в роль. Мой герой — максимально амбициозный и самоуверенный, резкий правдоруб, который ничего не боится. Вот именно с этими ощущением я прихожу на съёмочную площадку.

«Здравствуйте, вам пора!» — комедийный сериал о потусторонних вестниках Паше и Насте, которые в первом сезоне сообщали людям о скорой смерти, а во втором сезоне будут помогать людям рождаться на свет. В какой-то момент они сами начинают вести обычную жизнь и мечтают о семье.

Главные роли в сериале сыграли Михаил Тарабукин, Лиза Моряк, Давид Манукян, Денис Прытков и другие. Режиссёром проекта стал Леонид Марголи.

Фото со съёмок с Давидом

Фото: Premier

Фото: Premier

Фото: Premier

Фото: Premier

Постер нового сезона шоу

Фото: Premier

Премьера второго сезона шоу состоится в Premier 1 июня.