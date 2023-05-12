Стоимость российских чипов «Байкал» и «Эльбрус» выросла вдвое из-за небывалого спроса

Стоимость процессоров отечественных разработчиков МЦСТ и «Байкал Электроникс» увеличилась в два раза с начала года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Так, цена отечественных процессоров от «Байкал Электроникс» BE-T1000 выросла на 55% — до 8,9 тыс. рублей за штуку. В компании отметили, что речь идёт о реализации старых складских запасов, поэтому она никак не может повлиять на ситуацию.

Повышение также затронуло и МЦСТ (разрабатывает процессор «Эльбрус»). Это связано с увеличением спроса и ограниченностью предложения: всё больше компаний анонсируют продукцию на российских процессорах, уточняет гендиректор «Промобит» Максим Копосов.

Как рассказал гендиректор «Норси-Транс» (производит сервера и СХД) Сергей Овчинников, стоимость отечественных процессоров с начала года действительно удвоилась. Всё дело в том, что производство российских чипов на иностранных фабриках усложнилось, а логистические цепочки удлинились. Это и привело к росту цен.