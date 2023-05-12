Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стоимость российских чипов «Байкал» и «Эльбрус» выросла вдвое из-за небывалого спроса

Стоимость российских чипов «Байкал» и «Эльбрус» выросла вдвое из-за небывалого спроса
Аудио-версия:
Комментарии

Стоимость процессоров отечественных разработчиков МЦСТ и «Байкал Электроникс» увеличилась в два раза с начала года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Так, цена отечественных процессоров от «Байкал Электроникс» BE-T1000 выросла на 55% — до 8,9 тыс. рублей за штуку. В компании отметили, что речь идёт о реализации старых складских запасов, поэтому она никак не может повлиять на ситуацию.

Повышение также затронуло и МЦСТ (разрабатывает процессор «Эльбрус»). Это связано с увеличением спроса и ограниченностью предложения: всё больше компаний анонсируют продукцию на российских процессорах, уточняет гендиректор «Промобит» Максим Копосов.

Как рассказал гендиректор «Норси-Транс» (производит сервера и СХД) Сергей Овчинников, стоимость отечественных процессоров с начала года действительно удвоилась. Всё дело в том, что производство российских чипов на иностранных фабриках усложнилось, а логистические цепочки удлинились. Это и привело к росту цен.

На отечественных процессорах можно даже играть в игры
Видео
Half-Life с трассировкой лучей протестировали на ПК с отечественным процессором «Эльбрус»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023