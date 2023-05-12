В «Форсаже 10» снялась дочь Пола Уокера — вероятно, в роли дочери Брайана О'Коннора

Единственный ребёнок погибшего актёра Пола Уокера, Мидоу Уокер, в социальных сетях рассказала, что в предстоящем «Форсаже 10» у неё есть камео, чтобы почтить память отца.

По словам девушки, первый «Форсаж» вышел тогда, когда ей был всего один год. Как отметил Мидоу, она буквально росла на съёмочной площадке, наблюдая за отцом, Вином Дизелем и другими.

Первый «Форсаж» вышел, когда мне был год! Я выросла на съёмочной площадке, наблюдая за своим отцом, Вином, Мишель, Крисом и многими другими. Благодаря моему отцу я родилась в семье «Форсажа». Я не могу поверить, что теперь тоже окажусь там. С теми, кто был рядом и видел, как я взрослею. Я так счастлива, что могу почтить наследие моего отца и разделить это с ним навсегда.

Также Мидоу опубликовала кадр из фильма со своей героиней. Вполне возможно, она сыграет дочь Брайана О'Коннора — персонажа, которого играл Пол Уокер.

Фото: Соцсети Мидоу Уокер

«Форсаж 10» расскажет о том, как решивший отдохнуть Доминик Торетто столкнётся с новым соперником, который будет угрожать всей его семье.

Мировая премьера «Форсажа 10» намечена на 17 мая. В России официального выхода не будет.