Разработчик Cyberpunk 2077 рад, что по игре выходит много непристойного контента

Если в видеоиграх появляются привлекательные для геймеров персонажи, они сразу же становятся объектом внимания и вскоре персонажи получают образы в различном, даже эротическом контенте. Особенно сильно этим пестрят Overwatch, Dota, «Ведьмак» и другое.

Одной из таких игр стала и Cyberpunk 2077, по которой выпущено море взрослого контента и эротического косплея. Обычно разработчики игр не комментируют подобное, однако Патрик Миллс, старший дизайнер квестов в Cyberpunk 2077, заявил, что его радует подобный непристойный контент по проекту

Искренне нравится, что всякий раз, когда Cyberpunk 2077 попадает в тренды, появляется куча порнографического контента и непристойного косплея по мотивам нашей игры. Цель каждого автора — прикоснуться к своей аудитории до глубины души, но также хорошо, когда аудитория может прикоснуться к себе.

Cyberpunk 2077 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.