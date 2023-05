The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom уже прошли всего за 94 минуты

Материал содержит спойлеры The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла сегодня, а её уже прошли всего за полтора часа. Спидраннер под ником gymnast86 пробежал игру за 94 минуты, используя всевозможные баги и глитчи.

Видео доступно на YouTube-канале gymnast86. Права на видео принадлежат Nintendo

Как рассказал игрок, Nintendo исправила множество привычных инструментов для быстрого прохождения из Breath of the Wild, прошлой игры серии. Однако пользователи всё равно находят новые баги и способы по уменьшению времени прохождения.

Сейчас спидранеры ищут способ как можно быстрее спуститься из небес Хайрула на землю, разыскивают мощное оружие и экспериментируют с механикой создания собственных транспортных средств. Если пользователи смогут также пропустить битвы с предфинальными боссами, то Tears of the Kingdom в теории можно будет пройти меньше чем за полчаса.