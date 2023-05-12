Видео: Джесси Пинкман из «Во все тяжкие» очутился в мире Kingdom Come: Deliverance
Поделиться
Блогер eli_handle_b․wav продолжает отправлять знаменитых киногероев во вселенные видеоигр. Героем его нового ролика стал Джесси Пинкман из «Во все тяжкие», который отправился в Средневековье из Kingdom Come: Deliverance.
Видео доступно на YouTube-канале eli_handle_b․wav. Права на видео принадлежат Warhorse и AMC
В небольшом ролике персонаж Аарона Пола превращается из обычного деревенского лентяя в настоящего воина, упорно оттачивая своё мастерство в стрельбе из лука, фехтовании и погонях от стражи. Конечно же, не обошлось без приготовления целебных снадобий и знаменитого танца в надувном костюме.
В конечном итоге герой принял участие в осаде и даже забрался в замок прямо по его стенам. Осада, судя по видео, оказалась успешной.
Предыдущий ролик блогера был про Кота в сапогах
Комментарии
- 12 мая 2023
-
15:33
-
14:57
-
14:52
-
14:17
-
14:10
-
13:44
-
13:40
-
13:14
-
13:10
-
12:42
-
12:29
-
12:02
-
11:28
-
11:04
-
10:38
-
10:08
-
09:37
-
09:06
-
08:28
-
01:57
- 11 мая 2023
-
23:46
-
23:27
-
23:07
-
22:51
-
22:21
-
21:57
-
21:39
-
21:09
-
20:46
-
20:44
-
20:30
-
19:57
-
19:16
-
18:46
-
18:31
Партнерский контент