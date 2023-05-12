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Видео: Джесси Пинкман из «Во все тяжкие» очутился в Средневековье из Kingdom Come: Deliverance

Видео: Джесси Пинкман из «Во все тяжкие» очутился в мире Kingdom Come: Deliverance
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Блогер eli_handle_b․wav продолжает отправлять знаменитых киногероев во вселенные видеоигр. Героем его нового ролика стал Джесси Пинкман из «Во все тяжкие», который отправился в Средневековье из Kingdom Come: Deliverance.

Видео доступно на YouTube-канале eli_handle_b․wav. Права на видео принадлежат Warhorse и AMC

В небольшом ролике персонаж Аарона Пола превращается из обычного деревенского лентяя в настоящего воина, упорно оттачивая своё мастерство в стрельбе из лука, фехтовании и погонях от стражи. Конечно же, не обошлось без приготовления целебных снадобий и знаменитого танца в надувном костюме.

В конечном итоге герой принял участие в осаде и даже забрался в замок прямо по его стенам. Осада, судя по видео, оказалась успешной.

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