Фильмы «Air: Большой прыжок» с Беном Аффлеком и «Мать» с Дженнифер Лопес вышли в онлайне

Сегодня в Сети состоялось сразу несколько крупных премьер. В онлайне вышли фильмы «Air: Большой прыжок» с Беном Аффлеком в главной роли и боевик «Мать» с Дженнифер Лопес.

Действие ленты «Air: Большой прыжок» разворачивается в 1980-х. Сюжет картины расскажет о том, как продавец кроссовок из фирмы Nike Сонни Ваккаро в исполнении Мэтта Дэймона и соучредитель Nike Фил Найт, которого сыграл Бен Аффлек, пытаются подписать контракт с многообещающим спортсменом Майклом Джорданом и обеспечить светлое будущее компании.

Видео доступно на YouTube-канале MGM. Права на видео принадлежат Amazon Studios.

Боевик «Мать» расскажет про то, как героиня Дженнифер Лопес, которая была киллером, снова берётся за старое дело, чтобы защитить брошенную ранее дочь. Режиссёром ленты стала Ники Каро, известная по работе над ремейком «Мулана» и фильму «Тренер» с Кевином Костнером.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Фильм «Air: Большой прыжок» доступен в Amazon Prime, а «Мать» можно посмотреть на Netflix.