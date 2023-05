Умение Чаропортал в Zelda: Tears of the Kingdom изначально было читом разработчиков

Геймдиректор The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Хидэмаро Фудзибаяси признался, что изначально способность Ascend (Чаропортал) авторы придумали как чит, позволяющий переносить Линка вверх сквозь потолок. Но в итоге создатели решили, что эту механику необходимо ввести в саму игру, потому что она позволяла не плутать в запутанных подземельях и на других локациях.

Когда я исследовал пещеры, я добирался до места назначения, куда пытался добраться, и как только я проверял его, я просто использовал код отладки, чтобы добраться до вершины. И я подумал: «Ну, может быть, это то, что можно использовать в игре.

Про словам Фудзибаяси, изначально механика была лишь кодом, поэтому авторам понадобилось время, чтобы сделать её полноценным инструментом для игроков. Крайне важно было сделать так, чтобы при перемещении игроки находили какой-то лут, и при этом механика не провоцировала бы игровые баги. В итоге у разработчиков всё получилось.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла сегодня только на Nintendo Switch.