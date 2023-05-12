Умение Чаропортал в Zelda: Tears of the Kingdom изначально было читом разработчиков

Геймдиректор The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Хидэмаро Фудзибаяси признался, что изначально способность Ascend (Чаропортал) авторы придумали как чит, позволяющий переносить Линка вверх сквозь потолок. Но в итоге создатели решили, что эту механику необходимо ввести в саму игру, потому что она позволяла не плутать в запутанных подземельях и на других локациях.
Когда я исследовал пещеры, я добирался до места назначения, куда пытался добраться, и как только я проверял его, я просто использовал код отладки, чтобы добраться до вершины. И я подумал: «Ну, может быть, это то, что можно использовать в игре.
Про словам Фудзибаяси, изначально механика была лишь кодом, поэтому авторам понадобилось время, чтобы сделать её полноценным инструментом для игроков. Крайне важно было сделать так, чтобы при перемещении игроки находили какой-то лут, и при этом механика не провоцировала бы игровые баги. В итоге у разработчиков всё получилось.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла сегодня только на Nintendo Switch.
- 12 мая 2023
-
15:33
-
14:57
-
14:52
-
14:17
-
14:10
-
13:44
-
13:40
-
13:14
-
13:10
-
12:42
-
12:29
-
12:02
-
11:28
-
11:04
-
10:38
-
10:08
-
09:37
-
09:06
-
08:28
-
01:57
- 11 мая 2023
-
23:46
-
23:27
-
23:07
-
22:51
-
22:21
-
21:57
-
21:39
-
21:09
-
20:46
-
20:44
-
20:30
-
19:57
-
19:16
-
18:46
-
18:31