Хоррор Amnesia: The Bunker перенесли на 6 июня — игра выйдет вместе с Diablo 4

Креативный директор студии Frictional Games Фредрик Олсон объявил об очередном переносе Amnesia: The Bunker. Теперь хоррор выйдет 6 июня — в один день с долгожданной Diablo 4.

Это уже третий перенос игры. Изначально новая «Амнезия» должна была выйти в марте, затем — в середине мая, потом 23-го числа, пока наконец разработчики не назвали финальную дату в начале июня. Авторы заявили, что им потребуются дополнительные две недели в связи с непредвиденными проблемами сертификации. В ближайшие недели у игры также появится бесплатная демоверсия.

Amnesia: The Bunker — четвёртая часть в серии хорроров от шведской студии Frictional Games. События игры развернутся в бункере времён Первой мировой войны. Солдату французской армии Анри Клеману нужно во что бы то ни стало покинуть ужасающее место и выбраться на поверхность. Однако сделать это не так-то просто, ведь его преследует вездесущий монстр, реагирующий на каждый звук.