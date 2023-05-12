Хоррор Amnesia: The Bunker перенесли на 6 июня — игра выйдет вместе с Diablo 4

Креативный директор студии Frictional Games Фредрик Олсон объявил об очередном переносе Amnesia: The Bunker. Теперь хоррор выйдет 6 июня — в один день с долгожданной Diablo 4.
Это уже третий перенос игры. Изначально новая «Амнезия» должна была выйти в марте, затем — в середине мая, потом 23-го числа, пока наконец разработчики не назвали финальную дату в начале июня. Авторы заявили, что им потребуются дополнительные две недели в связи с непредвиденными проблемами сертификации. В ближайшие недели у игры также появится бесплатная демоверсия.
Amnesia: The Bunker — четвёртая часть в серии хорроров от шведской студии Frictional Games. События игры развернутся в бункере времён Первой мировой войны. Солдату французской армии Анри Клеману нужно во что бы то ни стало покинуть ужасающее место и выбраться на поверхность. Однако сделать это не так-то просто, ведь его преследует вездесущий монстр, реагирующий на каждый звук.
- 12 мая 2023
-
16:53
-
16:53
-
16:28
-
15:59
-
15:57
-
15:33
-
14:57
-
14:52
-
14:17
-
14:10
-
13:44
-
13:40
-
13:14
-
13:10
-
12:42
-
12:29
-
12:02
-
11:28
-
11:04
-
10:38
-
10:08
-
09:37
-
09:06
-
08:28
-
01:57
- 11 мая 2023
-
23:46
-
23:27
-
23:07
-
22:51
-
22:21
-
21:57
-
21:39
-
21:09
-
20:46
-
20:44