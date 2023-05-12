Актриса Эмилия Кларк: «Секретное вторжение» понравится не только фанатам Marvel

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк заявила, что новый мини-сериал «Секретное вторжение», события которого разворачиваются в киновселенной Marvel, понравится не только фанатам комиксов. По её словам, даже если зрители не в курсе контекста и всех перипетий, то они всё равно поймут это шоу и высоко его оценят.

Это определённо шоу для фанатов, но это также шоу, которое моя мама, которая не смотрит Marvel, будет смотреть и получать удовольствие. Иногда можно попасть на опасную территорию с таким жанром, где если ты не смотрел все 17 других фильмов или шоу, то ты не поймёшь, что вообще происходит. В случае с «Секретным вторжением» это не так.

«Секретное вторжение» действительно будет не так сильно связано с другими фильмами и шоу Marvel. Звезда знаменитой киновселенной Marvel Дон Чидл недавно рассказал, что новое шоу будет больше похоже на фильм серии «Идентификация Борна» и на шпионские триллеры 70-х.

По сюжету сериала инопланетяне, способные принимать облик других существ, получили полный контроль над жизнью на Земле. Бывший директор организации «Щ.И.Т.» Ник Фьюри, который недавно вернулся на Землю после секретной миссии, с коллегами и друзьями должен узнать, чего добиваются пришельцы.

Недавно стала известна дата выхода шоу на Disney +. Премьера первой серии намечена на 21 июня этого года.