В Госдуму внесли законопроект о проведении «Игр будущего 2024» в Казани

На сайте Государственной Думы опубликован документ, посвящённый подготовке и проведению международного турнира «Игры будущего» по фиджитал-спорту — проект внесён на рассмотрение сегодня, 12 мая.
Закон призван определить организаторов соревнований, сроки и детали подготовки, призовой фонд и участников ивента. Также указано, что правительства РФ и республики Татарстан могут оказывать финансовую поддержку чемпионату.
«Игры будущего» пройдут в Казани в марте 2024 года. Ожидается, что участие примут 2000 человек из разных стран мира, они будут соревноваться в 16 фиджитал-дисциплинах.
Фиджитал-спорт представляет собой двоеборье из киберспортивной дисциплины и традиционного вида спорта (например, Counter-Strike + лазертаг, или FIFA 23 + мини-футбол).
На проведение турнира правительство РФ планировало выделить более 5,2 млрд рублей.
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