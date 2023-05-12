Sony анонсировала стильный смартфон с энергоёмкой батареей Xperia 10 V за 27 тысяч рублей

Компания Sony, помимо флагманской модели Xperia 1 V, представила среднебюджетный смартфон Xperia 10 V за 27 тысяч рублей. Аппарат позиционируют как самый лёгкий смартфон в мире с аккумулятором ёмкостью 5000 мА•ч. Вес гаджета составляет 159 граммов.

Sony Xperia 10 V получит однокристальный чип Qualcomm Snapdragon 695 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Внутреннюю память можно расширить с помощью карт памяти MicroSD. Ещё смартфон будет иметь OLED-дисплей с разрешением 1080p и диагональю 6,1 дюйма. Экран будет поддерживать 60 Гц, а защищён он будет стеклом Gorilla Glass Victus.

Фото: Sony

Xperia 10 V оснастят 48-мегапиксельным сенсором оптического формата 1/2 дюйма с пикселями размером 0,8 мкм и объективом F/1,8 с оптической стабилизацией изображения. Кроме того, смартфон получил 8-мегапиксельный телеобъектив.

Гаджет будет защищён от воды и пыли IP65/68, ещё у него будет 3,5-мм аудиоразъём, который поддерживает звук Hi-Res.

Материалы по теме В России нашли способ обхода ограничений Google в отечественных смартфонах

Xperia 10 V должен поступить в продажу в середине июня.