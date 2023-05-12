Из-за бага в Dota 2 пропала возможность смотреть записи матчей

Игроки в Dota 2 массово жалуются на новую ошибку, которая не позволяет просматривать реплеи прошедших матчей.
Как пишут на Reddit и Dota2.ru, через некоторое время после загрузки записи игры клиент Dota 2 закрывается, выдавая окно с сообщением об ошибке.
Фото: Dota2.ru
Ошибка появляется при просмотре любой игры: своей, чужой или даже моментов нарушителей в разделе «Патруль». Игроки отметили баг ещё вчера, но и сейчас проблема с реплеями всё ещё не исправлена.
Только за первую неделю после выхода глобального патча 7.33 пользователи нашли в Dota 2 более 500 багов, причём разработчики успели исправить только 10% из них.
Например, с помощью нового мини-босса стало возможно убить фонтан, а финале верхней сетки турнира Berlin Major 2023 команды были вынуждены играть без Рошана.
- 12 мая 2023
-
18:33
-
18:31
-
18:24
-
17:50
-
17:36
-
17:22
-
16:53
-
16:53
-
16:28
-
15:59
-
15:57
-
15:33
-
14:57
-
14:52
-
14:17
-
14:10
-
13:44
-
13:40
-
13:14
-
13:10
-
12:42
-
12:29
-
12:02
-
11:28
-
11:04
-
10:38
-
10:08
-
09:37
-
09:06
-
08:28
-
01:57
- 11 мая 2023
-
23:46
-
23:27
-
23:07
-
22:51