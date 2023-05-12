Из-за бага в Dota 2 пропала возможность смотреть записи матчей

Игроки в Dota 2 массово жалуются на новую ошибку, которая не позволяет просматривать реплеи прошедших матчей.

Как пишут на Reddit и Dota2.ru, через некоторое время после загрузки записи игры клиент Dota 2 закрывается, выдавая окно с сообщением об ошибке.

Фото: Dota2.ru

Ошибка появляется при просмотре любой игры: своей, чужой или даже моментов нарушителей в разделе «Патруль». Игроки отметили баг ещё вчера, но и сейчас проблема с реплеями всё ещё не исправлена.

Только за первую неделю после выхода глобального патча 7.33 пользователи нашли в Dota 2 более 500 багов, причём разработчики успели исправить только 10% из них.

Например, с помощью нового мини-босса стало возможно убить фонтан, а финале верхней сетки турнира Berlin Major 2023 команды были вынуждены играть без Рошана.