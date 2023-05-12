Илон Маск официально назначил главой «Твиттера» Линду Яккарино
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Илон Маск официально заявил, что Линда Яккарино займёт должность нового генерального директора «Твиттера». По словам Маска, Линда будет отвечать за все бизнес-операции, а он будет параллельно развивать на платформе новые технологии и отвечать за дизайн продуктов.
Я рад приветствовать Линду Яккарино в качестве нового генерального директора «Твиттера». Линда сосредоточится в первую очередь на бизнес-операциях, а я — на дизайне продуктов и новых технологиях. С нетерпением жду совместной работы с Линдой, чтобы превратить эту платформу в идеальное приложение.
Вчера Илон Маск объявил, что скоро покинет пост главы «Твиттера», а на его место придёт женщина. Кто именно это будет, миллиардер не сказал, однако о преемнице Маска сообщила газета The Wall Street Journal.
Линда Яккарино ранее руководила отделом продаж рекламы американской массмедийной компании NBCUniversal. Она обладает обширными знаниями в области рекламы и успешно запустила стриминговый сервис Peacock с поддержкой маркетинга.
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