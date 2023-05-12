Геральт и Йеннифер — на новых кадрах третьего сезона сериала «Ведьмак»

Netflix поделился двумя новыми кадрами из третьего сезона сериала «Ведьмак». На изображениях — Геральт из Ривии, которого в последний раз играет Генри Кавилл, и Йеннифер в исполнении Ани Чалотры.
Новые кадры из третьего сезона сериала «Ведьмак»
Фото: Netflix
Фото: Netflix
25 апреля Netflix выпустил дебютный тизер третьего сезона сериала «Ведьмак». Это будет последнее появление Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии — в следующих сезонах его заменит звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт.
Спустя час после выхода тизера фанаты «Ведьмака» начали массово дизлайкать видео. На момент публикации заметки зрители поставили 16 тысяч негативных оценок и только 11 тысяч — позитивных. И чем дальше, тем больше увеличивается разрыв.
Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится 29 июня. Продолжение разделят на две части: остальные три эпизода покажут 27 июля.
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