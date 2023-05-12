Blizzard отменила приглашения на бету Diablo 4 игрокам из России

20 апреля Blizzard начала рассылать приглашения на участие в финальном тестировании Diablo 4. Компания пригласила в том числе игроков из России, где проект официально не выйдет. Судя по всему, инвайты выдавались по ошибке — спустя три недели Blizzard заявила, что бета всё же не будет доступна в России.

Фото: Blizzard

Финальное бета-тестирование Diablo 4 пройдёт с 12 по 14 мая. Игроки из России и Беларуси официально не смогут принять в ней участие, однако способ обойти ограничение всё же есть. О двух самых актуальных решениях мы рассказывали в отдельном материале. Способ с аккаунтом другого региона актуален и по сей день.

Релиз Diablo 4 состоится 6 июня на ПК и консолях. Обладатели расширенных изданий игры начнут играть на четыре дня раньше — 2 июня.