Стартовала финальная бета Diablo 4. Как поиграть в России?

12 мая стартовало финальное бета-тестирование Diablo 4. Оно продлится до 14-го числа, после чего до релиза останется всего лишь три недели.
К сожалению, доступ к бете на ПК в России ограничен. Пользователи из РФ даже не могут скачать игру — к счастью, есть как минимум два способа, как можно принять участие в бете Diablo 4 россиянам.
Как поиграть в бету Diablo 4 на ПК в России
Первый способ подойдёт тем, кто хотел бы поиграть с российского аккаунта. Для этого нужно установить программную платформу .NET 6.0 Runtime с официального сайта Microsoft, а затем скачать и запустить Battle.Net Installer. В открывшемся окне необходимо указать следующие данные:
- TACT Product — fenrisb;
- Agent UID — fenris_beta;
- Installation Directory — путь установки игры (например, C:\Diablo IV Beta);
- Game/Asset Language — язык игры (ruRU для русского языка и enUS для английского языка);
- Repair Install (Y/N) — N.
После выполнения этих действий начнётся загрузка Diablo 4. Как только игра скачается, нужно будет создать ярлык файла Diablo IV.exe из папки с игрой, прописав в его «Свойствах» параметр -launch. Вместе с ней бета будет запускаться в обход лаунчера Battle.net.
Выглядеть это должно вот так
Второй способ — создание аккаунта с другим регионом, где доступна Diablo 4. Лучше всего здесь подойдёт Казахстан. Переходим на страницу регистрации, выбираем дату рождения и регион Казахстан.
Фото: Blizzard
Далее доходим до идентификации учётной записи. Сообщаем свою почту и номер телефона — его лучше зарегистрировать сразу же. Для казахстанского профиля подойдёт российская кодировка «+7».
Фото: Blizzard
Завершаем регистрацию и подтверждаем почту. Профиль готов. Теперь выбираем в приложении значок беты Diablo 4 и нажимаем «Загрузить» в нижней части программы. После этого дожидаемся окончания загрузки и можем играть.
Фото: Blizzard
Выход Diablo 4 состоится 2 июня на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox Series и Xbox One. Официального релиза в России не будет, однако проект полностью переведут на русский язык.
- 12 мая 2023
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