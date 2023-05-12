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Стрим «Чемпионата» — обсуждаем The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и последние новинки кино

Стрим: обсуждаем Zelda: Tears of the Kingdom и фильм «Восстание зловещих мертвецов»
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Аудио-версия:
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«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в 27-й раз проводим большой вечерний стрим, на котором делимся впечатлениями от The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и рассказывает про фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров». И обсудим самые яркие события последних семи дней. Среди них:

  • что не так с играми Nintendo?
  • зачем смотреть кино «Восстание зловещих мертвецов»?
  • когда Hogwarts Legacy выйдет на Nintendo Switch?

Смотрите нашу прямую трансляцию по этой ссылке в 21:25 по мск.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, Twitch или YouTube, чтобы получить уведомление о начале эфира. Будет интересно, много, долго — и с интерактивом! Мы ответим на ваши вопросы и совместно обсудим самые яркие события недели.

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