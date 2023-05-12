Epic Games тизерит новую систему рангов в Fortnite

Epic Games поделилась в «Твиттере» тизером обновлённого перечня рангов для нашумевшего экшена Fortnite. Судя по видео, в игре будет восемь разных рангов, как они называются, пока неизвестно. Авторы также пока не раскрыли дату выхода новой системы.
Есть вероятность, что новую систему рангов добавят в Fortnite с ближайшим обновлением.
Тизер обновлённой системы рангов в Fortnite
Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Epic Games.
Организаторы Олимпийской недели киберспорта объявили, что включили в свой список соревнований спортивную стрельбу, которая пройдёт в Fortnite. Матчи в мегапопулярном шутере пройдут в формате стрельбы по мишеням, а не в формате привычной для геймеров королевской битвы.
Принять участие в соревнованиях смогут 12 участников из серии 2023 Fortnite Champion Series. Сама неделя Олимпийского киберспорта пройдёт с 22 по 25 июня в Сингапуре. Помимо соревнований в Fortnite, на протяжении четырёх дней будут проходить соревнования по гибридным физически-виртуальным видам спорта, демонстрации новых технологий, а также панельные дискуссии, лекции и выставочные матчи.
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