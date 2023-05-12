Илья Найшуллер снимет боевик с Джоном Синой, Идрисом Эльбой и другими звёздами Голливуда
Поделиться
Amazon Studios завершила подбор актёров для боевика «Главы государства», который поставит российский режиссёр Илья Найшуллер, наиболее известный по работе над яркими экшенами «Хардкор» и «Никто».
В новой картине Найшуллера снимутся Джон Сина («Миротворец»), Идрис Эльба («Лютер»), Приянка Чопра Джонас («Цитадель») и целый ряд других знаменитых артистов.
Актёрский состав боевика «Главы государства»
- Джон Сина («Миротворец»).
- Идрис Эльба («Лютер»).
- Приянка Чопра Джонас («Цитадель»).
- Пэдди Консидайн («Дом дракона»).
- Стивен Рут («Барри»).
- Карла Гуджино («Ночь в музее»).
- Джек Куэйд («Мальчики»).
- Сара Нилс («Тед Лассо»).
- Ричард Койл («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»).
- Клэр Фостер («Шерлок»).
- Катрина Дерден («Доктор Стрэндж»).
- Александр Кузнецов («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»).
«Главы государства» позиционируется как комедийный боевик, который авторы называют смесью «Самолёта президента» и «Успеть до полуночи». Когда выйдет лента, пока неизвестно. Также пока неизвестны детали сюжета.
Комментарии
- 12 мая 2023
-
22:57
-
22:24
-
22:00
-
21:55
-
21:48
-
21:25
-
21:25
-
21:10
-
21:00
-
20:24
-
20:10
-
20:00
-
19:56
-
19:26
-
19:05
-
18:33
-
18:31
-
18:24
-
17:50
-
17:36
-
17:22
-
16:53
-
16:53
-
16:28
-
15:59
-
15:57
-
15:33
-
14:57
-
14:52
-
14:17
-
14:10
-
13:44
-
13:40
-
13:14
-
13:10
Партнерский контент