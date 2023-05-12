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Илья Найшуллер снимет боевик с Джоном Синой, Идрисом Эльбой и другими звёздами Голливуда

Amazon Studios завершила подбор актёров для боевика «Главы государства», который поставит российский режиссёр Илья Найшуллер, наиболее известный по работе над яркими экшенами «Хардкор» и «Никто».

В новой картине Найшуллера снимутся Джон Сина («Миротворец»), Идрис Эльба («Лютер»), Приянка Чопра Джонас («Цитадель») и целый ряд других знаменитых артистов.

Актёрский состав боевика «Главы государства»

Джон Сина («Миротворец»).

Идрис Эльба («Лютер»).

Приянка Чопра Джонас («Цитадель»).

Пэдди Консидайн («Дом дракона»).

Стивен Рут («Барри»).

Карла Гуджино («Ночь в музее»).

Джек Куэйд («Мальчики»).

Сара Нилс («Тед Лассо»).

Ричард Койл («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»).

Клэр Фостер («Шерлок»).

Катрина Дерден («Доктор Стрэндж»).

Александр Кузнецов («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»).

«Главы государства» позиционируется как комедийный боевик, который авторы называют смесью «Самолёта президента» и «Успеть до полуночи». Когда выйдет лента, пока неизвестно. Также пока неизвестны детали сюжета.