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Илья Найшуллер снимет боевик с Джоном Синой, Идрисом Эльбой и другими звёздами Голливуда

Илья Найшуллер снимет боевик с Джоном Синой, Идрисом Эльбой и другими звёздами Голливуда
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Amazon Studios завершила подбор актёров для боевика «Главы государства», который поставит российский режиссёр Илья Найшуллер, наиболее известный по работе над яркими экшенами «Хардкор» и «Никто».

В новой картине Найшуллера снимутся Джон Сина («Миротворец»), Идрис Эльба («Лютер»), Приянка Чопра Джонас («Цитадель») и целый ряд других знаменитых артистов.

Актёрский состав боевика «Главы государства»

  • Джон Сина («Миротворец»).
  • Идрис Эльба («Лютер»).
  • Приянка Чопра Джонас («Цитадель»).
  • Пэдди Консидайн («Дом дракона»).
  • Стивен Рут («Барри»).
  • Карла Гуджино («Ночь в музее»).
  • Джек Куэйд («Мальчики»).
  • Сара Нилс («Тед Лассо»).
  • Ричард Койл («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»).
  • Клэр Фостер («Шерлок»).
  • Катрина Дерден («Доктор Стрэндж»).
  • Александр Кузнецов («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»).

«Главы государства» позиционируется как комедийный боевик, который авторы называют смесью «Самолёта президента» и «Успеть до полуночи». Когда выйдет лента, пока неизвестно. Также пока неизвестны детали сюжета.

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