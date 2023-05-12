В «Битлджусе 2» Тима Бёртона сыграет Уиллем Дефо

К актёрскому составу фильма «Битлджус 2» присоединился Уиллем Дефо — звезда «Человека-паука» и множества других известных картин. Он сыграет некого сотрудника правоохранительных органов в загробной жизни.
Вместе с ним в фильме сыграет Дженна Ортега — она получила роль дочери Лидии, персонажа, которого в оригинале и в продолжении воплотит Вайнона Райдер. Кроме того, в ленте сыграют Моника Беллуччи («Малена»), Майкл Китон («Начало») и Джастин Теру («Оставленные»). Премьера фильма намечена на 6 сентября 2024 года.
Оригинальный «Битлджус» вышел в мировой прокат в 1988 году и получил положительные отзывы от зрителей и критиков. Лента собрала $ 73 млн при бюджете в $ 15 млн, став большим хитом для Warner Bros. и тогда ещё малоизвестного Тима Бёртона.
- 12 мая 2023
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