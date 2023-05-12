Джейми Фокса выписали из больницы, он чувствует себя хорошо — дочь актёра

Месяц назад актёра Джейми Фокса экстренно госпитализировали прямо во время съёмок фильма. Причину, по которой это сделали, до сих пор не установили. Вечером 11 мая некоторые СМИ сообщили, что состояние актёра якобы не улучшается, и его семья готовится к худшему.

Ситуацию прокомментировала дочь артиста Коррин Фокс. Она заявила, что он уже давно выписался из больницы и восстанавливается дома. Кроме того, актёр недавно играл в пиклбол — очень активный вид спорта. А уже на следующей неделе ожидается важный рабочий анонс от Джейми Фокса.

Грустно видеть, что пишут СМИ. Мой папа уже несколько недель как выписался из больницы. Более того, вчера он играл в пиклбол! Спасибо всем за молитвы и поддержку. На следующей неделе мы анонсируем кое-что важное!

Судя по всему, актёр действительно идёт на поправку. Возможно, вместе с будущим анонсом Джейми Фокс расскажет, что именно с ним приключилось.