В финальной бете Diablo 4 добавили русскую озвучку

12 мая стартовало финальное бета-тестирование Diablo 4. Разработчики из Blizzard решили устроить последнюю проверку серверов перед релизом и узнать мнение игроков об изменениях баланса в ролевом экшене.
Кроме того, именно в финальной бете появилась озвучка на других языках, в том числе на русском. Ранее Blizzard заявляла, что экшен получит русский дубляж, оценить который можно уже прямо сейчас. Судя по небольшим отрывкам в Сети, выполнен он качественно и напоминает другие игры Blizzard.
Видео доступно на VK-канале gotVG | Новости PlayStation. Права на видео принадлежат Blizzard.
При этом бета и сама Diablo 4 официально недоступны в России. Чтобы участвовать в тестировании, необходимо создать аккаунт другого региона или воспользоваться ухищрениями с exe-файлом.
Выход Diablo 4 состоится 2 июня на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox Series и Xbox One. Официального релиза игры в России не будет.
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