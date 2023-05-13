«Они пытаются переписать историю» — зрители уничтожают шоу «Царица Клеопатра» от Netflix

10 мая на Netflix вышла «Царица Клеопатра» — британский документальный мини-сериал, рассказывающий о жизни знаменитой царице Египта. Шоу ещё до релиза столкнулось с жёсткой критикой в том числе от самих египтян из-за того, что главную роль исполняет темнокожая актриса Адель Джеймс.

Такой скандал не мог обойтись без занижений рейтинга сериала. Так, на агрегаторе IMDb средняя оценка «Царицы Клеопатры» составляет 1,2 балла из 10. Это один из худших рейтингов в истории портала — в список самых низкооценённых шоу проект не попал только потому, что в нём всего четыре эпизода. На сайте Rotten Tomatoes всё ещё хуже — всего 1% зрителей рекомендует сериал к просмотру.

Рейтинг сериала на IMDb Фото: IMDb

Рейтинг сериала на Rotten Tomatoes Фото: Rotten Tomatoes

Некоторые отрывки из обзоров пользователей

Я пытался пройти мимо обсуждения «она не того цвета кожи» и смотрел всё это (мои глаза!) с непредвзятым отношением. И всё же это первая оценка 1/10, которую я поставил.

Тот, кто создал этот сериал, пытается переписать историю своими извращёнными фантазиями. Сериал похож на фанфик или на то, что эта Клеопатра была в другой мультивселенной. И ведь они называют это документальным сериалом. Это оскорбление Египта и любого уважающего себя историка.

Они пытаются переписать историю, нашу собственную египетскую историю, которую мы знаем наизусть. Абсолютная подделка, пожалуйста, не смотрите и не тратьте на это своё время.

Мой совет: не смотрите этот сериал. У Netflix есть более интереснее ВЫДУМАННЫЕ шоу, которые вы можете посмотреть. Лучше почитайте о Клеопатре и истории Египта, чтобы разобраться в фактах.

Сериал настолько оскорбил египтян, что они решили снять своё документальное шоу о Клеопатре.