Умер Эдуард Сагалаев, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер в субботу в возрасте 76 лет. Об этом изданию ТАСС сообщил генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Виталий Игнатенко. Причина смерти не уточняется.

Эдуард Михайлович Сагалаев родился 3 октября 1946 года в Самарканде, Узбекистан. Он заслуженный журналист РФ, лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры. В 1980-х находился на посту руководителя главной редакции программ для молодёжи Гостелерадио, способствовал выходу в эфир телепередач «Взгляд», «12-й этаж» и многих других. Был главным редактором информационной программы «Время» и вёл программу «Семь дней».

За свою жизнь Эдуард Михайлович удостоился множества наград и премий, включая Золотую медаль имени Льва Николаева за существенный вклад в просвещение, популяризацию достижений науки и культуры.