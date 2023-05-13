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В России официально стартовал финальный сезон сериала «Барри» от HBO

В России официально стартовал финальный сезон сериала «Барри» от HBO
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12 мая в отечественных онлайн-кинотеатрах внезапно вышел четвёртый сезон сериала «Барри». Все сезоны шоу доступны на «Амедиатеке» и «Кинопоиске» по совместной подписке. Как именно сервисам удалось организовать официальные показы шоу, неизвестно.

Страница сериала «Барри» на «Кинопоиске»

Страница сериала «Барри» на «Кинопоиске»

Фото: «Кинопоиск»

Сериал «Барри» рассказывает про бывшего морского пехотинца и киллера, который отправляется Лос-Анджелес, где по воле случая оказывается на курсах актёрского мастерства. Вдохновившись творческой атмосферой, Барри немедленно решает стать актёром и начать новую жизнь, пытаясь забыть о своём тёмном прошлом.

Сейчас в российских онлайн-кинотеатрах доступны пять эпизодов — остальные три появятся после трансляции финальных серий на HBO Max. Финал сериала состоится уже 28 мая.

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