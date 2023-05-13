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Что нужно знать про обновление 3.7 для Genshin Impact — детали со стрима разработчиков

Разработчики Genshin Impact раскрыли детали следующего глобального обновления игры в ходе традиционной прямой трансляции на Twitch.

Версия 3.7 будет доступна пользователям с 24 мая. Патч добавит в Genshin Impact нового играбельного персонажа, а также главу сюжета, квесты и временные ивенты.

Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новый персонаж — Кирара

В этом обновлении будет добавлен лишь один играбельный персонаж. Это кошкодевочка Кирара, которая работает курьером в службе доставки «Комания экспресс» в Инадзуме.

Кирара — четырёхзвёздочная мечница, владеющая силой стихии дендро (природа). Обычная способность накладывает щит и даёт баффы при долгом нажатии кнопки. Ультимейт вызывает коробку, наносящую дендро-урон по области.

Фото: HoYoverse

Баннеры в Genshin Impact 3.7

Временные молитвы будут разделены на две части. Первая будет доступна сразу после выхода обновления, вторая — примерно через три недели.

В первой фазе можно будет получить Ёимию и Яэ Мико, а также Кирару;

Во второй фазе откроются баннеры с Каэдэхарой Кадзухой и Аль-Хайтамом.

Фото: HoYoverse

Фото: HoYoverse

Новые сюжетные задания

В обновлении 3.7 будут доступны два сайд-квеста, посвящённых отдельным персонажам.

Вторая часть задания Ёимии, в котором девушка отправится в путешествие по Сумеру;

Квест-встреча с Кавехом.

Фото: HoYoverse

Временные события патча 3.7 для Genshin Impact

Главный сюжетный ивент будет посвящён карточному режиму «Священный призыв семерых», а также включит в себя мини-игры и головоломки. За прохождение игроки получат лук редкостью четыре звезды.

Кроме того, по ходу патча будут доступны мини-ивенты, в том числе:

«Божественное мастерство: Коллекционирование» про строительство и собирание ресурсов;

боевой ивент «Праздник ушедших воинов»;

ещё один боевой ивент «Испытания Фраилз: Гипотеза», в котором можно останавливать время во время боя, чтобы нанести большой урон.

Фото: HoYoverse

Кроме того, обновление получит карточная игра «Священный призыв семерых» — будут добавлены новые карты, PVP-режим и многое другое.

Промокоды со стрима

В ходе трансляции разработчики также показали три специальных кода. До завтрашнего утра их можно активировать в настройках игры или на сайте HoYoverse, чтобы получить камни истока, золото и другие ресурсы.

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