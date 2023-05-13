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Производство «Гриффинов» и «Американского папаши» остановлено из-за забастовки сценаристов

Производство «Гриффинов» и «Американского папаши» остановлено из-за забастовки сценаристов
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Забастовка Гильдии сценаристов США продолжает влиять на голливудские фильмы и сериалы. 12 мая создатель культовых мультсериалов «Американский папаша» и «Гриффины» Сет МакФарлейн объявил о приостановке работы над проектами.

К нему также присоединились его давние коллеги-сценаристы Брайан Бойл и Мэтт Вайцман. Все трое уже принимают участие в протесте и не собираются возвращаться к работе до тех пор, пока он не закончится. Судя по всему, выхода новых сезонов мультсериалов придётся ждать дольше обычного.

Забастовка Гильдии сценаристов продолжается с 2 мая. Авторы требуют повышения гонораров в связи с ростом популярности стриминговых сервисов и хотят защитить себя от искусственного интеллекта — писатели опасаются, что нейросети могут использовать их работы для написания новых или переписывания старых материалов.

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