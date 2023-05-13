Производство «Гриффинов» и «Американского папаши» остановлено из-за забастовки сценаристов

Забастовка Гильдии сценаристов США продолжает влиять на голливудские фильмы и сериалы. 12 мая создатель культовых мультсериалов «Американский папаша» и «Гриффины» Сет МакФарлейн объявил о приостановке работы над проектами.
К нему также присоединились его давние коллеги-сценаристы Брайан Бойл и Мэтт Вайцман. Все трое уже принимают участие в протесте и не собираются возвращаться к работе до тех пор, пока он не закончится. Судя по всему, выхода новых сезонов мультсериалов придётся ждать дольше обычного.
Забастовка Гильдии сценаристов продолжается с 2 мая. Авторы требуют повышения гонораров в связи с ростом популярности стриминговых сервисов и хотят защитить себя от искусственного интеллекта — писатели опасаются, что нейросети могут использовать их работы для написания новых или переписывания старых материалов.
- 13 мая 2023
-
16:08
-
15:50
-
15:37
-
15:36
-
15:15
-
14:44
-
14:18
-
13:50
-
13:14
-
12:55
-
12:23
-
00:26
- 12 мая 2023
-
22:57
-
22:24
-
22:00
-
21:55
-
21:48
-
21:25
-
21:25
-
21:10
-
21:00
-
20:24
-
20:10
-
20:00
-
19:56
-
19:26
-
19:05
-
18:33
-
18:31
-
18:24
-
17:50
-
17:36
-
17:22
-
16:53
-
16:53